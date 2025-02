Egadi: la mozione di sfiducia al sindaco approda in Consiglio comunale

Come era nell’aria, è oggetto della prossima seduta di Consiglio comunale la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco delle Egadi, Francesco Forgione. Erano 5 le firme disponibile, ne sono state raccolte 8. Anche l’esponente Giangrasso, prima con la maggioranza, è passato all’opposizione con parole dure verso il primo cittadino che in una lunga intervista alla nostra testata ha spiegato il clima di Palazzo e l’atmosfera tesa che si vive a Favignana. La seduta del Massimo Consesso Civico è fissata per il 14 febbraio prossimo alle ore 16, dove si inizierà a trattare della mozione. L’eventuale votazione favorevole della mozione comporterà, va ricordato, la decadenza del sindaco, della giunta e dell’Assise Civica con conseguenti nuove elezioni nel rispetto delle normative vigenti in materia, in questo caso, elettorale.