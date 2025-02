Il presidio rurale di Custonaci diventa centro di formazione per i vigili del fuoco di Trapani

Dal mese di gennaio 2025 il Presidio Rurale di Custonaci accoglie i corsi di formazione professionale dei Vigili del fuoco del Comando di Trapani.

Infatti il sindaco Fabrizio Fonte, dall’inizio del 2025, ha dato ampia disponibilità al comandante Antonio Galfo per utilizzare i locali del presidio rurale, impiegato durante la stagione estiva 2024 come sede di servizio per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, come aule dotate dei necessari strumenti didattici per la formazione dei vigili del fuoco di tutta la Regione Sicilia.

Ieri, davanti ad una nutrita rappresentanza di vigili del fuoco del Comando di Trapani, i vertici delle due amministrazioni, Comune di Custonaci e Comando dei VVF di Trapani, hanno sottolineato l’ottima e costante sinergia instaurata tra le due istituzioni, che ha portato a questo inaspettato risultato, con l’auspicio di trasformare il Presidio rurale stagionale in un distaccamento permanente h24 per 365 giorni l’anno, rispondendo così alla esplicita richiesta formulata dal sindaco di Custonaci di avere nel proprio territorio e più in generale nella parte settentrionale della provincia di Trapani una presenza costante di vigili del fuoco per migliorare la risposta operativa, anche per la lotta attiva agli incendi boschivi che durante l’estate affligge la popolazione e l’ambiente , ove insistono, tra l’altro, la Riserva naturale dello Zingaro e la Riserva Naturale di Monte Cofano.

La posizione strategica del Presidio Rurale di Custonaci è ritenuta fondamentale per trasformare la natura del distaccamento da stagionale a permanente, inglobando in fase di ristrutturazione anche i locali da destinare alla Protezione Civile comunale.

In quest’ottica, il comandante Galfo, nel ringraziare il sindaco alla presenta di componenti della Giunta comunale e del personale VF che ha partecipato al Corso di formazione, ha presentato il progetto in 3D dei lavori di riqualificazione e di realizzazione dei locali autorimessa ove allocare gli automezzi VF e della Protezione Civile comunale.