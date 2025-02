La scienziata Sabrina Maniscalco da Helsinki a Mazara, ricevuta in Comune dal sindaco Quinci

“Con grande piacere abbiamo ospitato in Comune la nostra illustre concittadina Sabrina Maniscalco, scienziata di livello internazionale, professoressa di Fisica Quantistica dell’Università di Helsinki e direttrice della start up Algorithmiq, impegnata in importanti progetti scientifici tra Regno Unito e Finlandia. La professoressa Maniscalco ha scelto la nostra e la sua Mazara del Vallo per un evento di carattere scientifico e culturale che si è svolto lo scorso sabato al teatro Garibaldi alla presenza di fisici di fama internazionale provenienti da ogni parte del mondo. Con Sabrina Maniscalco abbiamo convenuto che Mazara del Vallo possa essere sede di ulteriori dibattiti e momenti di carattere scientifico sul futuro del Mediterraneo anche per il suo ruolo di città di confine tra l’Europa e l’Africa”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara Salvatore Quinci al termine dell’incontro avvenuto ieri a Palazzo di Città con la scienziata Sabrina Maniscalco. L’incontro, svoltosi alla presenza dell’assessore alla Cultura Germana Abbagnato e del consigliere comunale Paolo Caltagirone, si è concluso con la consegna di una targa alla professoressa Maniscalco, che ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per la cordialità e l’accoglienza.