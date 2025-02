Trump sospende i dazi sul Messico per un mese

ROMA (ITALPRESS) – I dazi statunitensi sul Messico saranno sospesi per un mese. Lo ha reso noto su X la presidente messicana Claudia Sheinbaum. “Abbiamo avuto una conversazione proficua con il presidente Trump, con grande rispetto per la nostra relazione e sovranità; Abbiamo raggiunto una serie di accordi: il Messico rafforzerà immediatamente il confine settentrionale con 10.000 membri della Guardia Nazionale, per impedire il traffico di droga dal Messico agli Stati Uniti, in particolare il fentanyl; Gli Stati Uniti si impegnano a lavorare per impedire il traffico di armi ad alta potenza verso il Messico; I nostri team inizieranno a lavorare oggi su due fronti: sicurezza e commercio; Le tariffe sono sospese per un mese da oggi”.

Nel corso di una conferenza stampa, ha poi aggiunto: “La sovranità non è negoziabile, un fattore indiscutibile è la dignità di un popolo, di una nazione e la sua sovranità. Ed in questa cornice sono stati raggiunti gli accordi”.

Da parte sua, Trump sul suo social, Truth, ha confermato la notizia spiegando: “Ho appena parlato con la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, è stata una conversazione molto amichevole durante la quale lei ha accettato di mandare immediatamente 10 mila soldati messicani al confine tra Messico e Stati Uniti. Quei soldati – ha aggiunto – si occuperanno di fermare il flusso di fentanyl e di immigrati illegali nel nostro Paese. Noi abbiamo accettato di mettere immeditamente in pausa per un mese le annunciate tariffe”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-