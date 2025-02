A Mazara ancora rinvio per l’elezione del consigliere comunale straniero. Ecco perchè

Sembra una storia che non vede fine quella del consigliere comunale straniero aggiunto a Mazara del Vallo. Le consultazioni delle comunità immigrate di Mazara del Vallo per la elezione del consigliere comunale straniero non si svolgeranno il prossimo 9 marzo 2025, data precedentemente fissata con determinazione sindacale n. 8 dello scorso 14 gennaio e verranno convocate in altra data. La revoca della precedente determinazione è stata decisa dal sindaco Salvatore Quinci con determinazione n.18/2025 in quanto l’Ufficio elettorale comunale ha rappresentato la necessità di una ulteriore modifica regolamentare, in particolare dell’articolo 6, che riguarda le modalità di recapito di un apposito documento elettorale individuale per tutti i circa 3000 gli aventi diritto (cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea e non cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, secondo la legge italiana, alla data della elezione e che abbiano la residenza anagrafica ininterrottamente a Mazara del Vallo da almeno 2 anni).

Tra le valutazioni della revoca delle elezioni del consigliere straniero aggiunto nella data del 9 marzo oltre alla necessità della modifica regolamentare anche l’obiettivo, per ragioni organizzative e di economicità, di far eventualmente coincidere la data del voto del consigliere straniero aggiunto con la data (ancora da fissare) delle prossime consultazioni referendarie. Come noto, la figura del consigliere comunale straniero aggiunto che è prevista dallo Statuto comunale e dal Regolamento vigente, non è presente in Consiglio comunale dal 2019. All’assenza di candidature nelle elezioni del 2019 seguì una modifica regolamentare approvata nel 2011, ma nelle ultime elezioni del 2024 il problema è stato rappresentato dalle difficoltà dei candidati sia di raggiungere il numero minimo delle firme sia del sistema di autenticazione. Da qui la necessità di una nuova modifica regolamentare che è stata approvata recentemente dal Consiglio comunale portando da 75 a 50 il numero delle firme necessarie per le candidature, semplificando anche le modalità di autenticazione attuando le stesse modalità già previste per l’elezione dei consiglieri comunali. Ora è in fase di modifica anche l’articolo 6 del regolamento. Modifica che dovrà essere approvata dalla Giunta e poi dal Consiglio comunale per arrivare ad una nuova convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consigliere comunale straniero aggiunto.