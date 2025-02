Cultura e innovazione, alla Cittadella dei Giovani di Alcamo tre giorni di incontri

Dal 7 al 9 febbraio, prende il via la collaborazione tra il Comune di Alcamo e Farm Cultural Park, la fondazione protagonista della trasformazione di luoghi e spazi attraverso arte, cultura e innovazione sociale. La Cittadella dei Giovani ospiterà tre giorni di workshop, performance artistiche e momenti di confronto per coinvolgere cittadini, associazioni e creativi per immaginare e costruire insieme un futuro culturale e sociale “innovativo” per Alcamo. “È un’occasione per entrare in contatto con la realtà e gli amici di Farm, per raccontare quanta strada abbiamo già fatto per cambiare la visione culturale della nostra Città, e soprattutto trarre nuovi spunti ed energie per il futuro, per un nuovo percorso da costruire insieme” dichiara il Sindaco Domenico Surdi.

La collaborazione con Farm Cultural Park non è solo un’opportunità per Alcamo, ma un nuovo modo di vivere la cultura, valorizzando il tessuto associativo locale e trasformando la città in un centro vivo, aperto e dinamico. Di seguito il programma delle tre giornate:

7-8 febbraio: Passeggiate urbane e incontri creativi per esplorare il potenziale della città e dare forma a nuove idee.

9 febbraio: evento pubblico con talk ispirazionali e un pranzo sociale per unire la comunità.