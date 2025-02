1° febbraio Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre nel mondo, Alcamo aderisce

Anche ad Alcamo oggi, 1° febbraio, sarà ricordata la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre nel mondo per mantenere viva la memoria dei conflitti del passato e richiamare l’attenzione sul dramma che vivono i civili coinvolti nei conflitti armati attuali; al riguardo il monumento ai caduti di Piazzetta IV Novembre sarà illuminato di blu. La Giornata è stata istituita, con la legge 9/2017, per conservare la memoria delle vittime civili delle guerre e promuovere, secondo i principi dell’art.11 della Costituzione, la cultura della pace e il ripudio della guerra; l’ANCI e l’Associazione Vittime Civili di Guerra (ANVCG) hanno siglato un protocollo per osservare questa ricorrenza e portare avanti la campagna “Stop alle bombe sui civili” cui ha aderito anche il comune di Alcamo.

Oggi più che mai, quando tante guerre sono in corso, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto dei conflitti contemporanei e sulla sofferenza delle popolazioni civili coinvolte diventa sempre più importante e significativo; è di fondamentale importanza incoraggiare gli sforzi delle istituzioni verso una risoluzione diplomatica dei conflitti, bisogna lavorare per il rispetto del diritto umanitario internazionale e l’estensione delle convenzioni internazionali che proteggono i civili in guerra. “Unendoci simbolicamente a questa campagna, riaffermiamo il valore della pace e della solidarietà, e lanciamo un appello per fermare la violenza sui più vulnerabili: i civili coinvolti nei conflitti armati” fanno sapere dall’Amministrazione comunale alcamese.