Da Città Metropolitana 242 mln per strade provinciali del palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – E’ di oltre 242 milioni di euro l’investimento messo in campo alla Città Metropolitana per il rifacimento delle strade provinciali del Palermitano. Una quota che somma fondi ministeriali e regionali, Fsc, Poc e risorse di bilancio e che vedrà, già nel 2025, ben 88 milioni di euro già “cantierizzati”, mentre il resto delle risorse è in fase di progettazione. Numeri che segnano il cambio di passo voluto dalla Città Metropolitana di Palermo, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, sulla gestione e rigenerazione delle strade provinciali, segnate negli ultimi anni da numerosi problemi che hanno provocato diversi disagi ai collegamenti. L’obiettivo è quello di creare tre circuiti di collegamenti nell’area metropolitana in grado di collegare i Comuni della provincia e le autostrade.

La presentazione del piano triennale di interventi sulle strade provinciali da parte del sindaco Lagalla è avvenuta presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dei sindaci dell’area metropolitana di Palermo.

“Dopo anni di incuria, l’amministrazione metropolitana mette mano con approccio programmatico al rifacimento delle arterie stradali della provincia. Alcuni cantieri sono già stati avviati e tanti altri verranno avviati nel corso del 2025. Determinanti l’appoggio e il sostegno del Governo regionale e, per questo, ringrazio la presenza dell’assessore Aricò, con il quale si è instaurata, per questo obiettivo, una collaborazione strategica e concreta. Rivolgo il mio ringraziamento ai sindaci del Palermitano, alla Direzione generale e alla direzione dell’area Viabilità della Città Metropolitana”, afferma il sindaco Roberto Lagalla. Il territorio della Città Metropolitana di Palermo è suddiviso in 82 Comuni e comprende 301 strade, che si snodano per uno sviluppo complessivo di circa 2200 Km.

