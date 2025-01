Memorial Patellaro: podi per la marsalese Star Cycling Lab￼

Si è disputata domenica 26 gennaio la prima gara regionale di ciclismo su strada, a Palermo il Memorial Patellaro organizzato dalla federazione ciclistica italiana ha visto protagonisti i portacolori del team marsalese Star Cycling Lab, presente con 11 atleti: Stella, Milazzo, Signorino, Spadaro, D’Aguanno, La Grutta, Genna, Sessa, La Colla, Sammaritano e l’esordiente Tumminello. La gara suddiva per batterie ha visto trionfare d’oro fra gli Over, Bartolotta fra gli Under e Mansueto nella seconda serie. Per il team a pois da segnalare la vittoria di Giulia D’Aguanno nella gara femminile, e i piazzamenti di Paolo Spadaro 2°, Ninni Stella 3° e Felice La Grutta 5°. Ottima la prestazione di Sergio Signorino che tenta l’azione decisiva sul finale di gara ma a pochi km dal traguardo viene raggiunto dal gruppo. Prossimo impegno la Coppa Sant’Agata il 2 febbraio a Catania.