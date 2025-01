L’Unione maestranze di Trapani alla Bit di Milano

Dal 9 al 11 febbraio, dopo un lungo periodo di assenza, l’Unione

Maestranze sarà nuovamente al centro dell’attenzione alla BIT di Milano,

la grande vetrina internazionale del turismo. Un evento che rappresenta

non solo un’opportunità per promuovere le bellezze naturali e culturali

della provincia di Trapani, ma anche per valorizzare le tradizioni e la

fede che caratterizzano il territorio.

La delegazione della provincia



Durante la fiera, una delegazione sarà ospitata all’interno del

padiglione dedicato alla Sicilia, sotto la guida del Distretto Turistico

e del presidente Rosalia D’Alì. L’obiettivo è quello di mettere in

risalto non solo l’offerta turistica, ma anche l’importante indotto

economico che il turismo porta con sè.

“La processione dei Misteri non è solamente una processione religiosa,

ma è un contenitore che ha anche delle sue particolarità, compresa

quella del turismo, che naturalmente serve al nostro territorio. Siamo

orgogliosi di rappresentare la nostra parte di tradizione e di fede,

rafforzando l’immagine della Sicilia come meta turistica di eccellenza”,

ha dichiarato Giovanni D’Aleo, Presidente dell’Unione Maestranze.