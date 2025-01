Trapani, due giovanissimi rubano un auto dotata di Gps, rintracciati ed arrestati

I Carabinieri della Stazione di Erice e della Sezione Radiomobile di Trapani hanno arrestato due persone, un 18enne ed un minorenne, per furto aggravato in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ecco quello che è accaduto

I Carabinieri, allertati dalla denuncia di furto di un cittadino che ha visto asportata la propria auto dal proprio garage, si sono messi sulle tracce del veicolo che tramite un dispositivo gps segnalava costantemente la posizione.

Rintracciata l’auto nei pressi del Tribunale trapanese i Carabinieri intimavano l’ALT al maggiorenne alla guida che, vista la gazzella, si dava alla fuga. Giunti nei pressi di Viale Regina Elena l’uomo arrestava la marcia, proseguendo la fuga a piedi lasciando in macchina il minorenne che veniva tratto in arresto. Il 18enne veniva rintracciato poco dopo per le vie del centro storico e arrestato.

A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre il minorenne, sottoposto a giudizio dalla Procura dei Minori di Palermo, che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto al collocamento presso una comunità.