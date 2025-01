A Trapani sopralluogo dell’Amministrazione a Palazzo Lucatelli e alla scuola ‘Livio Bassi’ per sollecitare i lavori

A Trapani i lavori pubblici procedono. Il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Guaiana, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Architetto Giuseppe Alestra, i rispettivi DL e responsabili della sicurezza presso il cantiere di Palazzo Lucatelli e della Scuola Livio Bassi, hanno effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e valutare come superare le diverse e sopravvenute difficoltà emerse, atteso che trattasi di immobili storici ed in abbandono da oltre 50 anni il primo e da qualche decennio l’altro. Durante il sopralluogo a Palazzo Lucatelli si è evidenziato l’importante intervento di messa in sicurezza di alcune parti dell’edificio, propedeutico per il proseguimento dei lavori di restauro. Questi interventi, che attualmente continuano, sono necessari per garantire la stabilità strutturale e la sicurezza del cantiere, in vista della trasformazione del palazzo in un moderno centro culturale e di comunicazione.

“Nonostante le difficoltà, stiamo lavorando per completare il recupero, quanto meno parziale in questa prima fase, di Palazzo Lucatelli in sicurezza, mantenendo intatto il suo valore storico e architettonico – ha dichiarato l’assessore Guaiana -. Inoltre, si è discusso della possibile riapertura di Via Giuseppe Verdi, una volta completate le operazioni di messa in sicurezza delle pareti che si affacciano tra la Via Giuseppe Verdi e la Via Cassaretto”. Successivamente la delegazione si è trasferita presso il plesso “Livio Bassi”. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di accelerare sui lavori in corso, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’edificio per accogliere nuovamente gli studenti del centro storico di Trapani in particolare. Il progetto della Livio Bassi, grazie all’ennesimo finanziamento conquistato dall’Amministrazione di Trapani per un importo di quasi 1,8 milioni di euro, mira a restituire alla città una scuola storica e funzionale, abbandonata da molto tempo. E proprio la corsa contro il tempo oggi evidenzia anche la necessità di accelerare i lavori per permettere il trasferimento degli alunni della Scuola Leonardo Da Vinci.

Quest’ultima è oggetto di importanti interventi di adeguamento sismico, manutenzione e efficientamento energetico, grazie al conquistato ennesimo finanziamento in seno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma di Rigenerazione Urbana. Il finanziamento per questi lavori ammonta a €3.651.585,00, e mira a migliorare la sicurezza sismica e la sostenibilità dell’edificio, per offrire agli studenti una scuola moderna e sicura. “Abbiamo bisogno di completare i lavori della Livio Bassi quanto prima per risolvere l’emergenza scolastica, garantendo uno spazio adeguato anche per i ragazzi della Leonardo Da Vinci, i quali beneficeranno finalmente di un edificio completamente ristrutturato e più sicuro. Ribadiamo – dichiara Tranchida – l’impegno dell’Amministrazione Comunale a portare avanti questi interventi cruciali per Trapani, pur consapevoli delle difficoltà e dei ritardi che abbiamo ereditato atteso che in precedenza nessuno si è curato piu’ di tanto di mettere in sicurezza ed adeguare le scuole e non solo gli impianti sportivi. I trapanesi – conclude – aspettano con impazienza anche il recupero di questi luoghi dall’alto valore simbolico e non solo culturale ed architettonico e noi siamo determinati a completare i lavori nel più breve tempo possibile”, ha concluso.