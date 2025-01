Indiana stoppa la striscia di Cleveland, crolla Milwaukee

ROMA (ITALPRESS) – Si interrompe a dodici la striscia di vittorie consecutive di Cleveland. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, i Cavaliers riassaporano il gusto amaro della sconfitta di fronte agli oltre 19mila spettatori del Rocket Mortgage FieldHouse, battuti sul parquet di casa dagli Indiana Pacers per 108-93 nonostante i 20 punti di Garland e i 19 di Mitchell. Il colpaccio del quintetto ospite porta la firma di Nembhard e Siakam, a referto rispettivamente con 19 e 18 punti. New York a valanga: crollano i Milwaukee Bucks, ‘asfaltatì dai Knicks con un perentorio 140-106 con 44 punti di uno scatenato Brunson, top-scorer dell’incontro, e 30 di Towns; tra gli ospiti si ferma a quota 24 il bomber greco Antetokounmpo. Affermazioni esterne per Denver e Sacramento: i Nuggets espugnano il campo dei Dallas Mavericks per 112-101 con 21 punti di Westbrook (25 di Thompson tra i texani), mentre i Kings fanno la voce grossa nell’impianto dei Chicago Bulls, violato per 124-119 sebbene, tra i locali, LaVine rubi la scena con un bottino personale di 36 punti. Necessita di un overtime, Utah Jazz, per piegare la resistenza dei Brooklyn Nets: termina 112-111 per la franchigia di casa grazie, innanzitutto, ai 23 punti timbrati da Collins. Boston Celtics in volata contro New Orleans Pelicans: finisce 120-119 per il team del Massachusetts, che si gode la grande performance di Tatum, capace di contribuire alla causa dei suoi con la bellezza di 38 punti. Oklahoma City travolgente a Washington: i Wizards crollano di fronte alla forza propulsiva dei Thunder, che si impongono per 136-95 con 27 punti di Gilgeous-Alexander e 23 di Wiggins. Successi casalinghi, infine, per Orlando Magic e Phoenix Suns, che si aggiudicano le sfide contro i Philadelphia 76ers (104-99) ed i Charlotte Hornets (120-113).

