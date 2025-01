Ancora pioggia in Sicilia: confermata l’allerta gialla per lunedì

Il maltempo in Sicilia è destinato a protrarsi per alcuni giorni, con un calo termico che potrebbe determinare anche il ritorno della neve a bassa quota, come avvenuto nei giorni precedenti il Natale. Per la giornata di lunedì 13 novembre, secondo la Protezione Civile Regionale ci sono buoni motivi per proclamare l’allerta gialla su tutte le nove province dell’isola. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino

a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Ci saranno nevicate al di sopra di 1200-1400 m sui rilievi, con apporti al suolo generalmente deboli.

Da forti a burrasca da Nord-Nord-Est i venti, con raffiche di burrasca forte. Da molto mossi ad agitati tutti i bacini, fino a localmente molto agitato il Tirreno centro-meridionale