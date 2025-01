Il mazarese Nino Profera “Maestro ad honorem” della FederScacchi￼

Durante l’Assemblea Nazionale della Federazione Scacchistica Italiana che si è tenuta nel Salone d’onore del CONI a Roma, il neo rieletto Presidente Luigi Maggi ha consegnato al mazarese Nino Profera una pergamena artistica del Consiglio Federale che gli ha conferito la carica onorifica di “Maestro ad honorem” per l’irreprensibile ed encomiabile attività svolta in ambito federale a favore degli scacchi. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo e molta soddisfazione dagli scacchisti siciliani e soprattutto in ambito provinciale dove Profera da appassionato scacchista con spirito pionieristico in quarant’anni di attività ha contribuito in modo considerevole alla divulgazione del gioco. Infatti, acquisito nel 1989 il titolo di Istruttore Federale, Nino Profera, lungimirante e mai quieto, è approdato nelle scuole e con il Provveditorato agli studi di Trapani ha tenuto, in qualità di relatore, molti corsi per Docenti e Capi d’Istituto sugli “aspetti educativi e formativi degli scacchi”.

Sempre nelle scuole è riuscito a trovare la forza trainante per far conoscere la disciplina scacchistica in forma capillare e a supporto del lavoro svolto è arrivato nel 2012 il riconoscimento del Parlamento Europeo, sull’introduzione del programma «Scacchi a scuola» nei sistemi d’istruzione dell’Unione Europea. L’esortazione per gli Stati dell’Unione è quella di valutare che, indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorare la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo.

La storia scacchistica di Nino Profeta

Socio fondatore dello Scacco Club Mazara nel 1985, ne è stato presidente per 12 anni consecutivi riscuotendo notevoli risultati culminati con la partecipazione a due campionati italiani a squadre in serie “A”. Nel 1987 organizza a Mazara il “Trofeo del Mediterraneo” manifestazione a squadre fra le Nazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Vince la squadra dell’Egitto premiata dai presidenti Florencio Campomanes (Federazione Mondiale) e Nicola Palladino (Federscacchi). Durante la manifestazione diventa ispiratore del Comitato Scacchistico Siciliano che nasce a Mazara del Vallo con la presidenza del maestro Riccardo Gueci e in cui ricopre diversi incarichi. Nel 1997 costituito il Comitato Provinciale di Trapani ne viene eletto presidente. Dal 1990 avvia a livello nazionale la rivista specializzata “Pianeta Scacchi” affidando la direzione a Riccardo Gueci. Le spese da sostenere chiudono l’avventura nel 2008. Profera ha tenuto anche dei corsi in alcune emittenti televisive del territorio e ancora oggi scrive di scacchi per diverse riviste e giornali.

In qualità di arbitro ha diretto centinaia di tornei anche di livello internazionale. Nel 2006 dirige le gare del gruppo B alle Olimpiadi di Torino e nel 2007 la finale master del Campionato Italiano a Squadre. Nel settore giovanile a livello individuale ha vinto con vari allievi decine di titoli regionali e due titoli di Campione d’Italia con Igor Messina nel 1992 e Ieysaa Bin-Suhayl nel 2018. Il 29 novembre 2008 con richiesta del Presidente Agata Di Stefano e l’approvazione all’unanimità del Consiglio Federale (delibera n. 115/2008) gli viene affidata la dirigenza della “Scuola Nazionale di Scacchi” di Mazara. Nel 2011 fonda e apre al pubblico con successo il primo Museo Nazionale degli Scacchi che risulta ancora oggi unico in Italia.