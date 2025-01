A Mazara cordoglio per la scomparsa di Aristide Gunnella, ministro negli anni ’80￼

Appresa la notizia della scomparsa dell’onorevole Aristide Gunnella, originario di Mazara del Vallo, già deputato del Pri fin dal 1968 per 5 legislature e già Ministro per gli Affari Regionali e sottosegretario di Stato alla fine degli anni ’80, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha espresso i sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Non si può non riconoscere il grande valore politico espresso dall’on. Gunnella nella sua lunga carriera in Parlamento culminata anche con incarichi di prestigio in ambito governativo, nel contesto della cosiddetta Prima Repubblica – ha detto il Sindaco Quinci -. E ciò al netto di alcune vicende giudiziarie conclusesi con la prescrizione. Alla famiglia dell’on. Gunnella il cordoglio della Città”.