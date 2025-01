“Oggi 6 gennaio 2025, nell’anniversario della tragica scomparsa di Piersanti Mattarella – afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo -, abbiamo ricevuto il nullaosta della Prefettura per intitolare un tratto di via Salemi alla sua memoria, raccogliendo così le sollecitazioni pervenute dalla Commissione Toponomastica. Un segno di gratitudine verso un uomo che ha incarnato i valori della legalità e della giustizia, esempi preziosi per la nostra città e per le nuove generazioni”.