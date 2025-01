Il Comune di Comitini idealmente presente alla Festa del Tricolore

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Domani 7 gennaio il Comune di Comitini sarà idealmente presente a Reggio Emilia dove sarà celebrata la 228esima Festa di nascita della bandiera tricolore. Era infatti il 7 gennaio 1787 quando la bandiera verde, bianca e rossa a Reggio Emilia venne approvata nello storico Congresso costitutivo della Repubblica Cispadana. E da quel momento è diventato simbolo di libertà e d’identità nazionale scandendo la vita del nostro Paese. Adottato poi dai Savoia, che inserirono il loro stemma al centro della banda bianca, il tricolore fu poi confermato con l’avvento della Repubblica nel 1946. Il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli ha inviato un messaggio al sindaco di Reggio Emilia, Massari sottolineando che nel Tricolore, “si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale che oggi consentono a tutto il Paese, dall’estremo Nord al profondo Sud di riconoscersi nello stesso ideale di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo”. “Onorare la Bandiera italiana – scrive Nigrelli – vuol dire custodire con orgoglio la nostra storia, la nostra cultura e dunque le nostre radici”. “Oggi – aggiunge il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli – Il tricolore è cucito nel cuore di ogni italiano. Non come un semplice abbigliamento ma uno stato dell’anima. E’ vissuto come un simbolo che custodisce identità e orgoglio”. “Per questo – conclude Nigrelli – credo che nel segno dell’unità e della coesione sociale il Tricolore va visto anche come una opportunità per tutte le nostre Comunità e per Agrigento Capitale che costituisce una risorsa che va difesa da ogni tentativo di sminuirne il valore. Basta polemiche, tutti dobbiamo ritrovarci attorno a questo itinerario che per tutto il 2025 porrà la nostra provincia al centro del mondo. Agrigento Capitale è un bene comune per il rilancio delle aspettative di sviluppo. E’ un Tricolore che sosterrà ogni tentativo di crescita e salvaguardia del territorio. Per questi obiettivi anche Comitini vuol fare la sua parte proponendosi come luogo di storia, cultura, dialogo e confronto”. Lo scorso 4 novembre a Comitini è stato inaugurato il Museo del Tricolore nei locali del Palazzo Bellacera per ricordare i patrioti che il 3 luglio del 1859 affrontarono i Borboni e piantarono il Tricolore sulla vetta del monte La Pietra. La prima fatta sventolare in provincia di Agrigento. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Tricolore Comitini