Inter in finale di Supercoppa, Dumfries piega l’Atalanta

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – E’ l’Inter la prima finalista della Supercoppa italiana, grazie al successo per 2-0 sull’Atalanta che vale agli uomini di Simone Inzaghi la possibilità di difendere per la terza volta un titolo che conquista ininterrottamente dal 2021. La doppietta di Dumfries a firmare la vittoria interista, con l’Atalanta a secco nonostante un gol annullato e svariate occasioni sotto porta. La prima chance della gara ce l’avrà l’Inter, al 10′, sul piazzato battuto da Calhanoglu e girato in porta da Lautaro che trova però la risposta reattiva di Carnesecchi. Risponde la Dea, cinque minuti più tardi, sul rilancio aereo impreciso di Bastoni che regala un pallone pulito a Scalvini, non bravo di testa a dare la giusta forza al pallone bloccato poi da Sommer. Buon ritmo e occasioni che non stentano ad arrivare, con ancora l’Inter e Lautaro protagonisti nel duello aperto con Carnesecchi, costretto al doppio intervento in tuffo – prima sull’argentino e poi su Dimarco – per evitare lo svantaggio al termine di una buona azione in verticale dell’undici di Inzaghi. Primo tempo che si chiude dunque sullo 0-0, con qualche problema in casa Inter riguardo le condizioni di Thuram, rilevato all’intervallo da Taremi per via di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro.

Sostanziale equilibrio dei primi 45 minuti che viene però rotto al 4′ della ripresa: altro corner battuto bene dall’Inter e sfruttato al massimo da Dumfries, bravo nella mischia dell’area atalantina a girare in rovesciata trovando la rete dell’1-0. Serata di grazia per l’olandese, che al 62′ troverà addirittura la doppietta, grazie alla discesa mancina di Dimarco e al suo servizio proprio per il numero 2 interista che, di prima, scarica il destro potente sul quale Carnesecchi non può nulla dopo un primo tocco della traversa. Doppio vantaggio che sembra scaricare l’Atalanta, senza apparenti benefici dati dai subentri di Lookman e De Ketelaere tra gli altri. Inter dominante e vicina anche al 3-0, ancora con Lautaro non lucido a tu per tu con Carnesecchi nel siglare la terza rete per i suoi. Un regalo all’Atalanta, che rientrerebbe in gara al 72′, con la rete di Ederson convalidata prima e annullata poi per una posizione di offside da parte di De Ketelaere. Ultimi assalti dei bergamaschi che si concludono in un nulla di fatto, consentendo all’Inter di staccare il pass per la finale del 6 gennaio, nella quale dovrà affrontare la vincente dell’altra semifinale, quella tra Juventus e Milan, in programma domani alle 20:00 ora italiana.

– Foto Image –

(ITALPRESS).