Marsala, spiagge libere senza servizio di salvataggio e vigilanza

E’ andata deserta la gara bandita dal Comune di Marsala per il servizio di vigilanza delle spiagge libere. Nei giorni scorsi, cercando di rimediare alla mancata iniziativa della Giunta precedente, l’amministrazione lilibetana aveva pubblicato un avviso con scadenza fissata al 9 giugno, per un servizio che prevedeva una durata di circa 90 giorni, la collocazione di tre torrette di avvistamento per ogni postazione istituita e l’impiego di quattro assistenti bagnanti divisi in due turni da cinque ore ciascuno. L’importo preventivato per la durata contrattuale del servizio era pari a 112.000 euro. Come preannunciato nelle scorse settimane, non ha presentato alcun segnale di interesse la cooperativa sociale La Valle Verde, che per diversi anni ha gestito il servizio per il Comune di Marsala.

Tuttavia, non è arrivata nessun’altra offerta, di conseguenza l’amministrazione marsalese ha percorso un’altra strada, quella della ricerca di operatori potenzialmente interessati alla gestione del servizio. In particolare, gli uffici municipali hanno inviato tramite pec un’apposita lettera di invito a tre ditte: ASD Project Driver; F.C Service di Francesco Crifasi e Pubblica Assistenza SOS Valderice OdV. Altro buco nell’acqua: alla scadenza fissata dal bando per il 16 giugno non è arrivata alcuna offerta. Un’ulteriore interlocuzione è stata avviata con l’Associazione di Volontariato di Salemi, che dopo aver manifestato il proprio interesse non ha fatto pervenire nei tempi richiesti la dichiarazione richiesta dall’ente, con riguardo all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Di fatto, dunque, per l’estate 2026 non ci sarà il servizio di salvataggio e vigilanza presso le spiagge libere di Marsala. Proprio per tale ragione, lungo i tratti di litorale interessati, il Comune sistemerà appositi cartelli per avvertire i bagnanti che si tratta di spiagge non presidiate. Di fatto, un invito alla prudenza di cui tener conto, soprattutto nelle giornate più ventose.