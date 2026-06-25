Erice, Fratelli d’Italia rompe gli indugi: Marrocco lancia la sfida per il 2027

Non è stata una semplice inaugurazione di sede. Quella andata in scena a Erice, con l’apertura del nuovo circolo cittadino di Fratelli d’Italia, si è trasformata in un passaggio politico destinato a segnare il percorso che porterà alle elezioni amministrative del 2027. Una sala gremita, una partecipazione superiore alle aspettative e la presenza di esponenti regionali e nazionali del partito hanno fatto da cornice a un appuntamento che, nei fatti, ha assunto il valore di una vera investitura politica. Al centro della scena Livio Marrocco, già deputato regionale e figura storica del centrodestra trapanese, che ha visto ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Erice da parte del partito. “Metto a disposizione della città la mia esperienza e il mio impegno”, ha dichiarato Marrocco, raccogliendo il consenso di una platea che ha interpretato il momento come l’inizio di una nuova fase politica. Un passaggio che lo stesso esponente meloniano ha voluto caricare di significato, rivendicando un percorso costruito nel rispetto delle regole interne e della comunità politica di appartenenza. Nel suo intervento, Marrocco ha ricordato come la propria disponibilità fosse stata manifestata da tempo nelle sedi opportune e come il circolo di Erice abbia seguito un iter fatto di confronto, assemblee e deliberazioni unanimi prima di proporre il suo nome ai vertici regionali e nazionali del partito.

Il richiamo all’identità e alle regole del partito

Un metodo che l’ex parlamentare ha contrapposto a una visione della politica basata sulle convenienze del momento. “Per noi Fratelli d’Italia non è uno strumento da utilizzare quando serve e da abbandonare quando non conviene. È una comunità di valori, persone e idee che viene prima di tutto il resto”, ha affermato, richiamando i concetti di coerenza, appartenenza e rispetto delle regole come elementi fondanti della propria esperienza politica. L’inaugurazione della sede ha assunto così i contorni di una manifestazione di forza organizzativa. Un “bagno di folla”, come lo stesso Marrocco lo ha definito, interpretato come il segnale di una crescente domanda di partecipazione politica e di cambiamento. “C’è voglia di tornare a guardarsi negli occhi, a confrontarsi nelle piazze e nelle sedi. I social sono importanti, ma la vita reale ha sempre un altro sapore”, ha osservato.

L’unità del centrodestra e la costruzione della squadra

Sul piano politico, il messaggio lanciato da Fratelli d’Italia appare chiaro: costruire una proposta alternativa all’attuale governo cittadino e lavorare alla ricomposizione del centrodestra. Non a caso, durante gli interventi dei dirigenti nazionali e regionali, è tornato con insistenza il tema dell’unità della coalizione. Carolina Varchi e Luca Sbardella hanno richiamato la necessità di superare divisioni e personalismi che, nelle recenti esperienze amministrative del territorio, hanno finito per penalizzare l’intero schieramento. Marrocco, dal canto suo, guarda già alla costruzione della squadra. “Abbiamo due liste pronte e stiamo lavorando alla terza”, ha annunciato. Accanto alla lista di Fratelli d’Italia, è in fase avanzata la definizione di una lista civica che dovrebbe rappresentare il primo tassello di un progetto più ampio, aperto alle realtà civiche e ai soggetti politici che vorranno condividere una piattaforma programmatica per il rilancio della città. Con la discesa in campo di Marrocco, il quadro delle candidature comincia a delinearsi.

La sfida per il 2027 e il giudizio sull’amministrazione

Ad oggi i nomi ufficialmente in campo per la successione alla guida del Comune sono due: quello dell’esponente di Fratelli d’Italia e quello di Enzo Scontrino, che nelle scorse settimane aveva annunciato la propria disponibilità a correre per Palazzo Municipale con un progetto dichiaratamente civico e trasversale. Due percorsi differenti che aprono una fase di confronto politico destinata ad animare i prossimi mesi. Il giudizio sull’amministrazione degli ultimi anni è netto. Per l’esponente meloniano, Erice attraversa una fase di progressivo indebolimento che richiede una svolta. “Vent’anni sono troppi. È il momento di restituire speranza, dignità, visione e prospettiva a una città che appare rassegnata”, ha affermato, indicando come priorità il rilancio dei servizi, del turismo, delle attività economiche e della qualità della vita nei quartieri e nelle frazioni.

L’inaugurazione che diventa lancio politico

L’appoggio manifestato da esponenti civici e amministratori locali conferma che attorno alla candidatura di Marrocco si sta già muovendo un primo nucleo di consenso politico. Resta ora da capire quale sarà la posizione degli altri alleati del centrodestra e come evolverà il confronto nei prossimi mesi, anche alla luce della stagione congressuale che interesserà Fratelli d’Italia a livello provinciale. Una cosa, però, appare già evidente. Con l’apertura del nuovo circolo e l’ufficializzazione della candidatura di Livio Marrocco, la corsa verso il 2027 è cominciata. E da Erice parte un segnale che va oltre i confini della città: il centrodestra prova a riorganizzarsi partendo dal territorio, nella convinzione che la sfida amministrativa si vinca prima di tutto costruendo una comunità politica riconoscibile e radicata.