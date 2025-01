Domenica 5 gennaio al Parco archeologico di Segesta ritorna l’ingresso gratuito

La prossima è la prima domenica del mese e ritorna il consueto ingresso gratuito ai siti della cultura. Segesta aprirà le porte e si potrà accedere liberamente al parco archeologico per un’intera giornata.

Il percorso

All’ingresso accoglierà i visitatori il consueto Mercato degli Elymi, una decina di stand per assaggiare, scoprire e naturalmente acquistare, i prodotti delle aziende del territorio. Sarà possibile partecipare alla visita guidata di CoopCulture che parte proprio dal Tempio dorico e poi si potrà raggiungere il Santuario e con le navette, salire fino all’Acropoli Nord dove sorge il Teatro. Se invece ci si vuol fermare al Tempio si potrà assistere al concerto dell’Associazione Musicale Calatafimi.

Nella nuovissima aula didattica – il SegestaLAB inaugurato da CoopCulture, aperto alle famiglie e al territorio, con un “muro” interattivo per i più piccoli sulla storia del sito archeologico – è in programma nel pomeriggio alle 17, una presentazione-laboratorio per i più piccoli, partendo dalla fiaba “Carota sulla luna” di Alessia Franco.