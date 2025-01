Notte di Capodanno, interventi dei carabinieri in diverse città della provincia di Trapani

Notte di controlli quella di San Silvestro per i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani. Un dispositivo di uomini e mezzi schierato per le vie delle città dalle ore 20:00 del 31 dicembre fino alle ore 8:00 del primo giorno dell’anno.

Servizi di prevenzione, pronto intervento e controlli stradali coordinati dalle Centrali Operative pronte alla ricezione delle chiamate di chi necessita di aiuto nonché di ordine pubblico in tutte le piazze come Erice, Marsala, Castellammare del Golfo, Alcamo e Valderice dove si è festeggiato l’arrivo del nuovo anno con concerti ed eventi musicali, così come delineato durante i comitati provinciali su Ordine e Sicurezza Pubblica tenuti in Prefettura.



I provvedimenti

Tra i vari territori della provincia sono stati denunciati diversi soggetti sorpresi a violare il codice della strada o misure cui erano sottoposti.

Una donna di 41 anni è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione in violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare cui è sottoposta;



uno straniero di 44 anni ed un italiano di 27 sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche;



tre soggetti hanno invece presentato irregolarità nel documento di guida, due non ne erano in possesso mentre un extracomunitario di 23 anni avrebbe esibito la patente falsa.