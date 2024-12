I comuni trapanesi vietano l’uso di botti ed esplosivi per la notte di Capodanno

I comuni trapanesi corrono ai ripari e vietano l’uso di botti ed esplosivi di vario tipo se non autorizzati. Lo fa Trapani con un’ordinanza specifica, Alcamo, dove l’Amministrazione rivolge un appello alla cittadinanza per evitare che si possano verificare incidenti la notte del 31, in previsione dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, dove “tradizione” vuole che si utilizzino i petardi o fuochi pirotecnici. “Ogni anno, tante persone subiscono danni sia lievi che permanenti a causa dei botti di fine anno, pertanto tutta la cittadinanza è invitata ad astenersi dal compiere atti del genere e a vigilare soprattutto sui più piccoli, in segno di rispetto per sé stessi, per gli animali e per tutta la comunità”. Divieti di petardi ed altri materiali anche negli altri comuni della Provincia.

Emanato un apposito provvedimento per disciplinare l’evento “Capodanno in Piazza”, che si svolgerà a Marsala il prossimo 31 dicembre. Nella cosiddetta “Notte di San Silvestro”, infatti, sarà Piazza Della Repubblica il punto di incontro per quanti vorranno attendere l’arrivo del 2025 – all’insegna di una sana allegria – nella centralissima piazza Loggia. Qui, gli organizzatori hanno programmato diverse animazioni, nonché tanta musica con band dal vivo e Dj set di Fabrizio Ferrari (RTL). Tenuto conto della natura occasionale e temporanea dell’intrattenimento musicale, l’Amministrazione comunale – con Ordinanza del sindaco Massimo Grillo – ha autorizzato il superamento dei limiti di emissioni sonore, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Inoltre, dopo la mezzanotte del 31 dicembre, si dovrà procedere alla riduzione graduale del volume della musica fino alla conclusione dell’evento. La Polizia municipale e gli altri Organi competenti al controllo garantiranno il rispetto delle regole a tutela della sicurezza e salute dei cittadini. Pertanto, restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga, incluso il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica, penalmente perseguibili.

Con ulteriore provvedimento sindacale, infine, in tutto il territorio comunale di Marsala – comprese le aree private – vige il divieto assoluto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e oggetti similari. Fa eccezione l’unico evento già autorizzato dalle Autorità amministrative e di Polizia, quello che si svolgerà in Piazza Loggia dove saranno utilizzati fuochi piromusicali. Il divieto riguarda le giornate di domani (martedì 31 dicembre) e del 1° gennaio 2025. Sono queste le date in cui è diffusa la pericolosa consuetudine dei “botti di fine/inizio anno”, con conseguenti possibili infortuni – anche di grave entità – per persone, animali e cose. Non trascurando, altresì, le situazioni di stress di cui possono essere vittime soggetti più vulnerabili come cardiopatici, anziani e bambini.