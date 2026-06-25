Dall’1 al 4 luglio torna a Castellammare del Golfo la Coast Cup

Torna a Castellammare del Golfo dall’1 al 4 luglio la Coast Cup, la manifestazione di beach volley giovanile (4×4) riservata alle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo. Il lido Peter Pan, alla spiaggia Playa, farà da cornice alla 19ª edizione dell’attesa kermesse sportiva, che vedrà la partecipazione di circa 35 squadre provenienti dal territorio regionale e nazionale. Per quattro giorni il lungomare sabbioso della Playa si trasformerà in un grande villaggio dello sport, animato da giovani atleti pronti a sfidarsi sui campi allestiti per l’occasione.

La Coast Cup è organizzata dalla Nuova Polisportiva Castellammare, con il supporto tecnico dell’APD Coast Cup Team e della Kentron Volley Enna. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo. “La Coast Cup rappresenta una delle manifestazioni sportive più significative dell’estate castellammarese – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Sport Giovanni D’Aguanno-. Da quasi vent’anni riesce a coniugare la promozione dello sport giovanile con la valorizzazione del territorio, generando importanti ricadute in termini turistici ed economici. Ringraziamo gli organizzatori, i volontari e tutte le società partecipanti che continuano a credere in questo appuntamento, contribuendo a far conoscere Castellammare del Golfo a centinaia di giovani e alle loro famiglie“.

Nata nel 2005 grazie all’impegno della locale Polisportiva Castellammare, la Coast Cup si conferma la manifestazione sportiva più longeva del territorio e un esempio consolidato di turismo sportivo. Nel corso degli anni l’evento è cresciuto costantemente, diventando un appuntamento di riferimento per il beach volley giovanile nel Sud Italia. Saranno, infatti, oltre 250 gli accreditati tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri, ai quali si aggiungeranno numerosi accompagnatori, appassionati e familiari. Un’importante presenza che offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere e apprezzare le bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio castellammarese.