Biblioteca diocesana Trapani: un mare di storie per bimbi dai 3 ai 6 anni￼

Martedì 30 giugno alle ore 16.30 presso la Biblioteca diocesana di Trapani – Sezione per bambini e ragazzi “Il piccolo principe” – si terrà un laboratorio di lettura per bambini dai 3 ai 6 anni. “Un mare di storie” sarà un appuntamento speciale dedicato all’estate, al mare e alla voglia di vacanze , spiega il direttore don Liborio Palmeri. L’iniziativa, totalmente gratuita, è rivolta ad un massimo di 15 bambini che dovranno essere accompagnati da un adulto. Per prenotare è possibile contattare la biblioteca al numero di telefono 0923/571239 oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it (indicando nome, cognome, età del bambino e un recapito) entro le ore 13:00 di lunedì 29 giugno.

Ricordo che per tutto il mese di giugno la sala lettura e il servizio prestiti saranno disponibili nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; martedì, mercoledì e giovedì di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00. Nel mese di luglio la Biblioteca sarà aperta esclusivamente al mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; sarà invece chiusa al pubblico per le ferie estive per tutto il mese di agosto. Riaprirà a settembre garantendo l’apertura al pubblico come nel mese di luglio esclusivamente al mattino, dal lunedì al venerdì, mentre da ottobre la Biblioteca riprenderà l’orario invernale. Collocata al piano terra del Palazzo del Seminario Vescovile, grazie ad un importante investimento della Diocesi, la Biblioteca è aperta a tutti dal 2006.

Il pubblico può accedere direttamente ai libri in due sale di lettura distinte: una per le opere generali e le discipline umanistiche (letterature, arti, storia, scienze sociali), l’altra riservata alle opere di teologia e filosofia. Una parte della dotazione bibliografica (oltre 60.000 volumi) si trova nei depositi librari. Il catalogo della Biblioteca (OPAC) è ricercabile in Internet, anche da casa. Sono gratuiti i servizi di consultazione, prestito, informazioni bibliografiche, accesso alla Rete. Dal 2009 è stata creata e viene sviluppata la Sezione per bambini e ragazzi “Il piccolo principe”, con spazi dedicati e un’ampia raccolta specializzata (filastrocche, fiabe, albi illustrati, racconti). Dal 2013 è stata attivata anche la Biblioteca digitale, una raccolta di e-book, audiolibri e altro materiale elettronico con accesso in streaming o con download a tempo (prestito digitale). La Biblioteca aderisce al programma nazionale “Nati per leggere” (NPL) e organizza laboratori di lettura ad alta voce, anche negli studi pediatrici, incontri con le scuole, eventi creativi pensati appositamente per i piccoli lettori.