Firmato un memorandum d’intesa tra Italpress e Saudi Press Agency

RIYAD (ITALPRESS) – La Saudi Press Agency (SPA) ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con l’agenzia di stampa italiana Italpress per migliorare la cooperazione e lo scambio di notizie tra le due agenzie.

L’accordo è stato firmato dal presidente della SPA Ali Bin Abdullah Alzaid e dal direttore e presidente del CDA di Italpress Gaspare Borsellino.

Tale partnership – come si legge in una nota della Saudi Press Agency- mira a rafforzare la cooperazione nelle notizie, sviluppare attività di collaborazione con i media e facilitare i benefici reciproci per quanto riguarda i prodotti di notizie e la condivisione dei contenuti.

L’accordo include il supporto nei settori della formazione e dello sviluppo delle competenze sul lavoro e l’organizzazione di eventi comuni sia in Italia che in Arabia Saudita.

“Sono entusiasta della partnership di notizie tra le nostre agenzie, la Saudi Press Agency e Italpress. Credo – afferma il presidente della SPA Ali Bin Abdullah Alzaid – che questa collaborazione produrrà numerosi benefici e si espanderà oltre lo scambio di notizie, per includere una vasta gamma di esperienze e competenze relative al lavoro di notizie”.

Molto soddisfatto di questo importante accordo internazionale anche il direttore Gaspare Borsellino.

“Sono veramente felice ed onorato di questa importante partnership con la Saudi Press Agency che ci permetterà di poter cooperare nel reciproco interesse nello scambio di notizie, foto e video in più lingue.

Tale accordo – dice Borsellino- permetterà anche lo sviluppo di iniziative comuni nelle aree geografiche di appartenenza con l’organizzazione di eventi, convegni e talk per promuovere i rispettivi Paesi.

Fra le specializzazioni dell’Italpress, sin dalla sua nascita, c’è lo sport e pertanto saremo felici di poter collaborare e supportare la Saudi Press Agency nell’importante progetto di promozione delle tante manifestazioni sportive in Arabia Saudita come il Tennis o il Calcio, anche in vista dei Mondiali di Calcio che il Paese Saudita ospiterà nel 2034. Una sfida avvincente dove Italpress darà il suo importante contributo!”.

-foto Italpress e Saudi Press Agency-

(ITALPRESS).