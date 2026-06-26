Emergenza idrica a Pizzolungo, residenti senza acqua da settimane

Continua a creare forti disagi l’emergenza idrica che interessa la frazione di Pizzolungo, nel territorio di Erice, dove numerosi residenti denunciano l’assenza di acqua nelle abitazioni da diverse settimane. Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e attività, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento delle presenze sul territorio. Le criticità riguardano in particolare alcune strade della frazione, dove i cittadini lamentano un servizio discontinuo che rende complicato lo svolgimento delle normali attività quotidiane. La mancanza d’acqua costringe molte famiglie a ricorrere a soluzioni alternative, con inevitabili disagi e costi aggiuntivi.

Il problema riporta al centro dell’attenzione lo stato della rete idrica locale e la necessità di interventi strutturali per garantire un servizio regolare. Secondo quanto emerso, sono previsti investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare l’approvvigionamento idrico ed evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro. Nel frattempo, tra i residenti cresce il malcontento. Le segnalazioni si susseguono e riguardano una situazione che, a loro dire, si protrae ormai da troppo tempo senza una soluzione definitiva. L’auspicio è che gli interventi programmati possano essere avviati rapidamente, restituendo continuità al servizio idrico in una zona che, soprattutto durante l’estate, registra un significativo incremento della popolazione tra residenti e villeggianti.