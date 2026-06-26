Sicurezza sulle coste trapanesi: più pattuglie, controlli e ordinanze per la movida estiva

Le forze dell’ordine si sono quindi soffermate sui risultati delle attività svolte nel primo fine settimana d’estate e sull’intensificazione dei servizi di controllo straordinario pianificati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il concorso delle specialità e delle Polizie locali, attuati attraverso specifiche ordinanze del Questore o nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai luoghi di maggiore afflusso di persone.

In particolare, nelle giornate del 19, 20 e 21 giugno, la Questura ha impiegato 65 pattuglie nell’ambito dei servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, identificando 883 persone, controllando 255 veicoli ed elevando 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. L’Arma dei Carabinieri ha impiegato 184 pattuglie, identificato 818 persone, controllato 459 mezzi, elevato 43 sanzioni, arrestato 3 persone e denunciato altre 5 all’Autorità giudiziaria. La Guardia di Finanza ha invece impiegato 16 pattuglie, effettuando 66 controlli su persone, strumenti e beni viaggianti. Le Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo hanno garantito servizi di vigilanza sia a terra che in mare, ferme restando le competenze amministrative degli enti territoriali e locali e le prioritarie funzioni di ricerca e soccorso (SAR), in attuazione delle direttive ministeriali e della pianificazione definita in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Capitaneria di Porto di Trapani, con l’impiego di 7 mezzi navali, ha effettuato 181 controlli in mare e redatto 4 verbali amministrativi per violazioni del Codice della navigazione, riguardanti il diporto nautico e il rispetto delle ordinanze balneari. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha impiegato 3 pattuglie per i controlli a terra negli stabilimenti balneari di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Castelvetrano, oltre a 2 mezzi navali per le verifiche in mare. Nel corso delle attività sono state elevate 2 sanzioni amministrative: una per irregolarità nel servizio di salvataggio e una per l’utilizzo non conforme di un aquascooter. Prosegue, infine, il massimo impegno per una prevenzione coordinata e vicina alle esigenze dei cittadini, facendo affidamento anche sulla collaborazione civica della popolazione.