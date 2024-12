Piccoli presepi in mostra a Campobello

Piccoli presepi, alcuni realizzati artigianalmente e con materiali particolari, altri ancora provenienti da diverse parti del mondo. Ad allestire la mostra dei piccoli presepi a palazzo Accardi, in piazza Garibaldi a Campobello di Mazara, è stata la Pro Loco Unpli di Campobello di Mazara e delle frazioni che la aprirà da questo pomeriggio – domenica 22 dicembre – alle ore 17.

Tra i presepi in mostra c’è quello realizzato da Vito Guccione su una radice di mandorlo capovolta e scolpito, con certosina attenzione, in ogni sua parte. Il signor Guccione ha realizzato, tassello dopo tassello, i muri e le casette coi pastorelli. Uno spazio è stato dedicato al presepe allestito dai diversamente abili del centro “Oasi di Torretta” mentre la signora Francesca Zerillo, collezionista di presepi, espone quattro Natività originali: in cera, in foglie di banano, uno proveniente dal Kenya, uno in avorio vegetale e uno meccanizzato in stile napoletano. Tra le Natività artigianali c’è quello realizzato in pane dalla “brigata Costa di Cusa”, mentre la signora Maria Bono espone quello realizzato all’uncinetto.

Nella corte del palazzo Accardi la Pro Loco ha anche allestito l’albero di Natale donato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’assessorato regionale all’agricoltura. L’albero è stato addobbato con centrini di lana ricamati a mano dalle sorelle Teresa e Giovanna Bono che l’hanno donati alla Pro Loco. Un secondo albero, sempre donato dal Dipartimento, la Pro Loco lo ha offerto al Comune che ha deciso di allestirlo prezzo il piazzale San Pio. La mostra dei piccoli presepi presso il palazzo Accardi rimarrà aperta tutti i giorni (tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio), dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sino al 6 gennaio. Ingresso libero.