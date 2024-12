Pallamano Femminile: Trapani ed Erice due realtà che brillano￼

Il Campionato di Pallamano Femminile sta regalando emozioni e grandi risultati alle squadre siciliane, con la Pallamano Trapani e l’Handball Erice protagoniste di un avvio di stagione che promette spettacolo e combattività. Seppur separate da poche decine di chilometri, le due squadre rappresentano due realtà importanti nel panorama della pallamano femminile, ciascuna con il proprio obiettivo di primato e una determinazione che sembra crescere di partita in partita. La Pallamano Trapani è reduce da un quarto successo stagionale che segna il riscatto dopo la sconfitta di una settimana fa a Chiaravalle. Un successo che non solo ha permesso alle granata di ritrovare il sorriso, ma anche di confermarsi in vetta alla classifica del girone di Serie A2, pur avendo una gara in più rispetto a squadre agguerrite come Prato e Chiaravalle. Nel campionato che si preannuncia molto equilibrato, ogni vittoria assume un’importanza notevole, e Trapani sta sfruttando al massimo ogni occasione per rimanere nelle posizioni di testa. Con 8 punti in 5 gare giocate, le granata sono in ottima forma e continuano a dar vita a partite intense, dove si mettono in mostra la grinta e la qualità del gruppo.

La prossima sfida per la squadra trapanese arriverà solo dopo la pausa natalizia, il prossimo 11 gennaio, ma al momento Trapani può godersi il suo turno di riposo in cima alla classifica, con la consapevolezza che il campionato è ancora lungo e l’equilibrio tra le formazioni è massimo. Non meno entusiasta è la realtà dell’Handball Erice di serie A, che continua a dominare il girone, mantenendo la posizione di testa in solitaria. Le ragazze dell’Ac Life Style Handball Erice hanno approfittato della lunga pausa di tre settimane per prepararsi al meglio e si sono presentate pronte e determinate nel successivo incontro, dove hanno portato a casa una vittoria che conferma la loro qualità e solidità. Con la mente rivolta all’obiettivo finale, l’Handball Erice ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla stagione con il massimo obiettivo da raggiungere. L’aria che si respira in casa Erice è di grande fiducia, ma anche di concentrazione, come dimostra la voglia di continuare a lottare ogni partita. E mentre il campionato entra nella sua fase più calda, Trapani e Erice si preparano ad affrontare le sfide più dure, pronte a scrivere la propria storia e a dimostrare che la pallamano siciliana ha ancora tanto da dare.