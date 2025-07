“Aranci di ‘nterra”, il teatro che provoca di Giacomo Bonagiuso a Mazara

“Aranci di ‘nterra. Nove storie nella terra delle storie” è il nuovo spettacolo di Giacomo Bonagiuso, tratto dall’omonimo libro, che esordisce in anteprima nell’ambito di Mazara Valley 2025, in piazza della Repubblica, sabato 12 luglio alle ore 21.30. L’allestimento, esclusivo per la città, vedrà in scena Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella. I costumi sono firmati da Claudia Campo, mentre sulla facciata del Palazzaccio saranno proiettate immagini delle opere d’arte dell’artista mazarese Manuela Marascia. Sarà presente anche una coreografia firmata dal Maestro Ciro Venosa con le sue performer di CV Ballet. La produzione è di Teatro Libero – Kepos Performing Theater.

“Aranci di ‘nterra è uno spettacolo che provoca – racconta Bonagiuso -. Perché esprime con una forma leggera, calviniana, una serie di nodi che l’essenza stessa della sicilianità porta con sé. I personaggi che si avvicendano sul palco raccontano forme, colori, odori, accenti linguistici e contraddizioni dell’isola plurale, come la chiamava Bufalino. Una Sicilia di ‘lutto e luce’, in cui la potenza della luce enfatizza l’ombra e la presenza delle ombre apre squarci di abbaglio. Con questo spettacolo abbiamo voluto, quindi, raccontare, come in un cunto che lega a filo rosso le parlate isolane, le storie più scottanti che rischiano di fare ‘arrussichiare’ lo spettatore. La leggerezza non è ‘vacantizza’, e spesso il sarcasmo e l’ironia sono armi potenti che il teatro può mettere in scena per sconvolgere le carte troppo tranquille della placida ipocrisia collettiva”.