San Vito e la spiaggia scompare, Legambiente si mobilita e lancia l’allarme

La spiaggia di San Vito Lo Capo sta scomparendo. È un fatto innegabile, reso evidente ogni estate da chi frequenta la celebre baia corallina: la profondità dell’arenile è sempre più ridotta, mentre sul lato est del golfo affiora uno strato argilloso tra scogli un tempo nascosti. A denunciare con forza la gravità della situazione è il Circolo Legambiente Pizzo Cofano di San Vito, che lancia un appello a tutti coloro che amano questo luogo – residenti, visitatori e chi qui conserva i ricordi della propria infanzia – affinché non restino indifferenti davanti a una trasformazione irreversibile. “La spiaggia sta velocemente scomparendo a causa dell’incalzante erosione costiera – afferma il Circolo -. È emersa la falda di terra compatta su cui la sabbia poggiava da secoli, e che da sempre la sosteneva. Adesso si sta sciogliendo, e con essa rischia di svanire ogni possibilità di recupero futuro”.

I ripascimenti non bastano più

Negli ultimi anni, la Regione Siciliana ha finanziato ripascimenti per centinaia di migliaia di euro, nel tentativo di arginare il fenomeno. Tuttavia, secondo Legambiente, queste azioni si sono rivelate palliativi, incapaci di affrontare alla radice un problema strutturale: “Siamo ormai al punto di non ritorno del fenomeno erosivo. Tutto questo nonostante gli interventi di contenimento e le decine di studi commissionati con risorse pubbliche a università e professionisti del settore. Il denaro di tutti i cittadini è stato speso, ma la spiaggia continua a svanire sotto i nostri occhi”.

Un sogno di memoria e futuro

Nonostante il quadro drammatico, Legambiente non si arrende: “Abbiamo un sogno”, dichiarano. “Vogliamo riconsegnare alle nostre figlie e ai nostri figli la memoria della San Vito Lo Capo che era: una spiaggia profonda e grandissima, dai colori vividi, lambita da un mare cristallino”. Per realizzare questo sogno, il Circolo propone un progetto di salvaguardia ambientale che punti al ripristino della linea di costa sanvitese. Si tratta di un percorso che Legambiente vuole condividere con le istituzioni, chiedendo azioni concrete, durature e responsabili.

Nasce la campagna #SSVLC

Da questa visione nasce la campagna #SSVLC – acronimo di “Salviamo San Vito Lo Capo” – con cui il Circolo intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica e dei rappresentanti locali, regionali e nazionali le proprie istanze. “Con #SSVLC vogliamo legittimare la nostra voce e pretendere interventi decisi per la salvaguardia del litorale”, dichiara Legambiente Pizzo Cofano. “Chiediamo che vengano assunte responsabilità e avviate attività strutturali per recuperare ciò che ci appartiene di diritto: l’autenticità naturalistica del golfo di San Vito Lo Capo”. Il messaggio è chiaro: senza un’azione immediata, San Vito rischia di perdere per sempre uno dei suoi tesori più preziosi. Il Circolo Legambiente invita tutta la comunità a unirsi a questa battaglia per difendere un patrimonio che è di tutti.