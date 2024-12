Si apre il Giubileo, alla Diocesi di Trapani 9 luoghi ‘giubilari’ tra cui ospedali e carceri

Papa Francesco aprirà ufficialmente il Giubileo del 2025 dedicato alla Speranza con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro il 24 dicembre 2024 alle ore 19. Sempre con la bolla d’indizione del Giubileo “Spes non confundit” ha anche stabilito che la domenica successiva, il 29 dicembre 2024, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, contemporaneamente all’apertura della Porta Santa in San Giovanni in Laterano si celebra l’apertura del Giubileo nelle chiese particolari in tutto il mondo. Domenica 29 dicembre dunque si apre solennemente l’anno giubilare anche nella Diocesi di Trapani con il raduno dei fedeli, presbiteri, religiosi e religiose e diaconi presso la Chiesa di San Pietro a Trapani (ore 18) da cui partirà la processione fino alla Cattedrale dove si terrà la solenne concelebrazione eucaristica di apertura del Giubileo

Con apposito decreto inoltre, il vescovo ha designato 9 luoghi giubilari tra cui 5 chiese: la Cattedrale “San Lorenzo, il Santuario della Madonna di Trapani, il Santuario della Madonna dei Miracoli ad Alcamo, il Santuario della Madonna di Custonaci in Custonaci, il Santuario “Maria Santissima del Giubino” in Calatafimi-Segesta dove, secondo gli usi abituali, è presente la Sacra Immagine della Madonna di Giubino. Saranno luoghi giubilari anche le cappelle degli ospedali “Sant’Antonio Abate” di Trapani e “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo e rappresentano luoghi giubilari anche le cappelle della Casa circondariale di Trapani e della Casa di Reclusione di Favignana. Dalla Diocesi è già prevista inoltre la partecipazione ad alcuni eventi giubilari a Roma: dal giubileo del mondo della comunicazione, il primo il 25 gennaio, al giubileo degli adolescenti, quello dei giovani e dei missionari digitali, delle famiglie, dei cori, dei detenuti. Inoltre a Settembre è previsto un pellegrinaggio diocesano a Roma presieduto dal vescovo. Il giubileo si chiuderà in diocesi il 28 dicembre 2025.