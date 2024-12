A Trapani un Bingo75 da 8mila euro per una fortunata vincitrice

Natale di festa per una 41enne di Trapani, che grazie a Bingo75, l’innovativo gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria in un formato dinamico e coinvolgente a 75 palline, è riuscita a portarsi a casa un montepremi di quasi 8mila euro. Come riferisce Agipronews, con una sola giocata del valore di 2,40 euro la giocatrice siciliana ha conquistato il jackpot grazie al numero 73. Una vincita arrivata grazie a uno dei giochi più amati e seguiti di tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro.