Attivo il nuovo ascensore al Municipio di Favignana

Da alcuni giorni è operativo presso il Municipio di Favignana, in Piazza Europa, il nuovo ascensore. Si tratta di un intervento importante per la sede comunale, che per la prima volta diventa completamente accessibile a tutti i cittadini. L’impianto consentirà ad anziani, persone con disabilità o difficoltà motorie di accedere in modo agevole e sicuro a tutti gli uffici.“L’abbattimento delle barriere architettoniche è un impegno imprescindibile per garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici”, dice il sindaco Francesco Forgione. “L’attivazione dell’ascensore rappresenta un passo in avanti verso una comunità più accogliente e attenta alle esigenze di tutti”.