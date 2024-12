Marsala piange Nella, morta nell’incidente stradale di Santo Padre delle Perriere

La strada del versante sud di Marsala, se percorsa ad alta velocità senza prestare attenzione ai cartelli stradali, soprattutto agli Alt e agli Stop, può diventare molto pericolosa. Il traffico sempre più intenso negli ultimi anni, dovrebbe comportare una riflessione in tutti coloro che si mettono alla guida. Così ha perso la vita a Santo Padre delle Perriere-Scacciaiazzo, mentre era alla guida della sua Fiat, Antonia detta Nella Centonze, sposata con Michele Ingarra, nota in contrada per avere una rivendita di tabacchi e generi alimentari con 40 anni di attività.

La settantenne Nella, stava procedendo pare in una strada con diritto di precedenza quando un’altra vettura non si è fermata allo stop scontrandosi con la vittima. Nulla ha potuto l’ambulanza giunta sul posto, se non constatarne il decesso. Lascia nel dolore e nello strazio marito, figli e nipoti.