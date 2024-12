Un giovane attore petrosileno nel film thriller “Indelebile” in uscita a gennaio

Armando Santoro, è un giovane attore petrosileno di 19 anni che sta iniziando a farsi notare nel mondo dello spettacolo. Attualmente è studente al secondo anno della Dreaming Academy di Padova, un’accademia di arti performative. Armando ha avuto già diverse esperienze nei musical, prendendo parte a produzioni come Aladdin, Frozen, Nightmare, Walking on Sunshine, Grease e Il Messia, quest’ultimo prodotto dall’Associazione Peter Pan di Marsala. Il suo esordio al Cinema arriva con un thriller dal titolo “Indelebile”, un film prodotto dalla Twister Film e distribuito all’estero dalla Minerva Picture. In questo progetto l’attore vestirà i panni di Dennis recitando al fianco di attori come Giulia Dragotto, Fabrizio Ferracane, Miriam Dalmazio e Goffredo Maria Bruno. Il film è stato presentato in anteprima il 4 dicembre scorso al “Noir in Festival” di Milano e l’uscita nelle sale italiane fissata per il 16 gennaio 2025; solo dopo approderà sulle piattaforme di streaming.