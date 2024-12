Nuovi eventi in Provincia di Trapani tra musica e spettacolo￼

Nuovi eventi in Provincia di Trapani. ”La Tosca” di Giacomo Puccini, in scena domenica 15 dicembre al Teatro Sollima, segna lo struggente epilogo della XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven di Marsala, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero. Palchi e platea 10 euro, loggione 5 euro. Per il 17° anno consecutivo, la Compagnia Sipario di Marsala porta sul palco del Teatro Impero la rassegna teatrale “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo”. La rassegna si aprirà sabato 14 dicembre alle 21.30 con il musical “Blues Brothers: In missione per conto di Dio”, interpretato dalla stessa Compagnia Sipario.

A Trapani il 13 dicembre alle ore 18, presso la Biblioteca Fardelliana, si terrà la conferenza “Il corallo: arte e tradizione – Guardare al futuro pensando al passato” con Maria Concetta Di Natale, Presidente della Fondazione Sicilia, Cristina Costanzo, Ricercatrice Università degli Studi di Palermo, Marilisa Spironello, Ricercatrice Università di Catania, Daniela Scandariato Storica dell’Arte del Museo Regionale Agostino Pepoli, Maestro Platimiro Fiorenza, artigiano trapanese iscritto al REIS. Spettacolo natalizio per la rassegna “Il Bello di Sicilia 2” al cine-tetaro Olimpia di Campobello di Mazara: venerdì 20 dicembre, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo “Sacro Natale” di Pietro Mazzocchetti, che interpreterà un repertorio musicale composto da brani natalizi e della tradizione cristiana, come Astro del ciel, Dolce sentire, White Christmas, Adeste Fideles e l’Ave Maria, ma non mancheranno divertenti e coinvolgenti sorprese. Biglietti ancora disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ) oppure al botteghino del teatro. Biglietti on-line sul sito Ticket.it.