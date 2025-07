A Petrosino prende il via il calendario di eventi estivi, Piazza Biscione si ‘rinnova’

Con la serata del 12 e del 13 luglio, ha preso ufficialmente il via a Petrosino il calendario estivo “Di Mare e di Vino 2025”. Un momento di festa, partecipazione e identità che ha riunito cittadini e famiglie in Piazza Biscione, per dare insieme il benvenuto a quasi due mesi di eventi, cultura e condivisione. Ad aprire la rassegna è stato il concorso canoro “Io Incanto”, dedicato ai giovani talenti del territorio, che ha emozionato e coinvolto il pubblico con voci nuove e talentuose. La serata ha rappresentato anche l’occasione per presentare la nuova veste di Piazza Biscione, arricchita da ornamenti florovivaistici che ne esaltano la bellezza e restituiscono a questo spazio centrale un’anima ancora più accogliente.

Grande entusiasmo anche per la presentazione dell’installazione artistica “La barca e le vele”, realizzata con cura e passione dalle associazioni “I Picciotti di Via Cafiso APS” e “Mani, Filo e Fantasia”, che hanno donato alla piazza un’opera dal forte valore simbolico e comunitario. Il sindaco Giacomo Anastasi ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata e alla preparazione del calendario: “Grazie alle associazioni, agli uffici e a tutti coloro che hanno collaborato per questa prima serata così partecipata e piena di significato. Ci attende un’estate intensa, inclusiva e ricca di appuntamenti pensati per ogni età”. Il programma estivo proseguirà fino al 25 agosto, con spettacoli, musica, teatro, cultura e tanto altro. Il calendario completo è consultabile sui canali ufficiali del Comune di Petrosino.