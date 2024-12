“Lo Stagnone… scene di uno spettacolo”, all’Impero di Marsala torna la rassegna di Sipario ￼

Per il 17° anno consecutivo, la Compagnia Sipario di Marsala porta sul palco del Teatro Impero la rassegna teatrale “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo”, un evento che si conferma appuntamento immancabile per gli amanti del teatro, della musica e del divertimento. Il direttore artistico Vito Scarpitta descrive questa edizione come una proposta capace di soddisfare ogni gusto: “Nove spettacoli per tutti i palati: per chi ama il divertimento, la commedia, il musical e la grande musica. Quest’anno abbiamo previsto nomi nuovi e importanti, da Baccini a Casagrande, da Debora Caprioglio a Tiziana Foschi dell’ex Premiata Ditta”. La rassegna si aprirà sabato 14 dicembre alle 21:30 con il musical “Blues Brothers: In missione per conto di Dio”, interpretato dalla stessa Compagnia Sipario. Un inizio esplosivo, pensato anche per attrarre un pubblico più giovane, come spiega Scarpitta: “Vogliamo portare a teatro anche i più giovani, partendo da musical ambiziosi con cast ricco di nuovi talenti”.

Tra i nomi di spicco in cartellone: il cantautore genovese Francesco Baccini con il concerto “Archi e Frecce in Quartet” domenica 12 gennaio alle 18, sarà accompagnato dalle musiciste dell’Alter Echo String Quartet per rivisitare i suoi più grandi successi da “Figlio Unico” a “Le donne di Modena”, da “Ho voglia di innamorarmi” a “Qua qua quando”, ecc.; l’attore napoletano Maurizio Casagrande – spesso spalla di Vincenzo Salemme in molti film – rappresenterà “Il viaggio di papà”, sabato 31 gennaio alle 21.30, un’intensa riflessione sul rapporto genitore-figlio; Antonio Grosso in “Una compagnia di pazzi”, domenica 9 febbraio alle 18, tratterà la storia di un manicomio quasi dismesso che promette risate e momenti di riflessione; l’attrice Debora Caprioglio sarà la protagonista di “Non fui gentile ma Gentileschi”, il 9 marzo alle 18, uno spettacolo coraggioso sulla forza delle donne; Alessandro Idonea sul palco con “La banda degli onesti”, tratto dall’omonimo classico cinematografico, in scena il 23 marzo alle 18; la Compagnia Sipario tornerà all’Impero con l’intramontabile “Pensaci Giacomino” di Luigi Pirandello, domenica 13 aprile alle 18; Tiziana Foschi, volto noto dell’ex Premiata Ditta, assieme ad Antonio Pisu, chiuderanno la rassegna il 27 aprile alle 18 con l’esilarante “Facci un’altra faccia”.

La prevendita procede a gonfie vele, con un entusiasmo che si lega al desiderio di tornare a teatro dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia. “C’è voglia di condivisione, e il teatro è un luogo privilegiato per emozionarsi insieme”, sottolinea Scarpitta che punta anche a portare a teatro una fascia di pubblico più giovane: “La rassegna mira a coinvolgere anche i giovani spettatori. Il musical che aprirà la rassegna infatti, è un’opera ambiziosa, con un cast formato anche da artisti emergenti”. Per i più appassionati, il programma prevede anche uno spettacolo fuori rassegna: “Varietà – Il grande show all’italiana”, in scena il 22 febbraio. I biglietti sono acquistabili su liveticket.it o presso l’Agenzia I Viaggi dello Stagnone in via dei Mille. Gli abbonamenti, che comprendono i nove spettacoli, sono disponibili al costo di 95 euro per la prima poltrona e 90 euro per la seconda. Insomma, una rassegna che promette di arricchire l’offerta culturale della città, proponendo spettacoli di qualità per un pubblico eterogeneo.