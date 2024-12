Ferie non fruite per i docenti con contratto al 30 giugno, Uil Trapani propone ricorso gratis

La Uil Scuola Rua Trapani promuove un ricorso gratuito per i propri iscritti (e per coloro che intendano iscriversi), per l’ottenimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite per i docenti con contratto di lavoro in scadenza al 30 giugno. “La corte di Cassazione – afferma il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – ha emanato un’importante ordinanza, la numero 16715 del 2024, in merito alla questione della fruizione delle ferie da parte degli insegnanti con contratto a tempo determinato. La pronuncia dichiara il loro diritto al pagamento delle ferie non godute, tranne nel caso in cui il dirigente scolastico dimostri di aver invitato inutilmente il docente a tempo determinato, che non abbia chiesto di fruire delle ferie, a goderne, con espresso avviso della perdita”.

Trattandosi di una indennità, essa è soggetta alla prescrizione di 10 anni, quindi, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati tra gli anni scolastici 2015/2016 e 2023/2024. Potranno partecipare al ricorso i docenti di ruolo o ancora precari, che hanno stipulato contratti al 30 giugno nell’ultimo decennio. Per aderire al ricorso basta compilare il seguente form: https://forms.gle/FK8qyW6BSgwQezou6