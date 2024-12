E’ scomparso a Favignana il Maestro ed artista Nino Campo. Lo comunica il Comune delle Egadi sulla pagina Facebook istituzionale: “La Giunta e l’Amministrazione comunale di Favignana si uniscono al dolore della famiglia Campo per la perdita del caro Maestro Nino. La sua arte e le sue opere in pietra resteranno per sempre parte dell’identità artistica e culturale di Favignana e delle nostre isole”.