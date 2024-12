A Trapani nasce la Sezione di BCsicilia per tutelare i beni culturali e ambientali

Nasce a Trapani la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede, che si è tenuta nella suggestiva Torre di Ligny, è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Maria Serena Sanfilippo, Segretario Vincenzo Todaro, invece Economo è stato nominato Roberto Rasi, Massimo Mantia sarà il Responsabile per la Formazione, mentre Giuseppe Lucchese il Responsabile per la Comunicazione. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

La nuova Sede locale, in sinergia con enti locali, istituzioni scolastiche e realtà associative del territorio, e con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, ha in programma uno studio degli antichi mestieri quali ad esempio la lavorazione dell’argento e del corallo che hanno segnato in qualche modo l’immagine stessa della città. Per l’archeologia il gruppo intende occuparsi in particolar modo della preistoria e di un settore che sta avendo un notevole sviluppo, grazie anche al rinvenimento di diversi indicatori solstiziali nell’area, e che va sotto il nome di archeoastronomia, con l’organizzazione di momenti di studio e di ricerca, inoltre una riscoperta della religiosità popolare che ha avuto una notevole importanza nell’area trapanese, come ad esempio il sentiero Custonaci-Erice, conosciuto fino agli anni ‘30 del secolo scorso, lungo il quale si susseguono le cappelle votive dedicate al culto mariano, infine il gruppo intende proporre delle escursioni per far riscoprire la bellezza e il fascino del paesaggio naturalistico e delle emergenze archeologiche e architettoniche presenti nel territorio dell’antica Drepanon.

A conclusione l’Assemblea ha deciso di nominare Socio onorario della sede BCsicilia di Trapani il prof. Francesco Torre, Presidente del Consorzio Universitario di Trapani, già docente di Geoarcheologia e Preistoria presso l’Università di Bologna. Il gruppo è raggiungibile tramite tel. 338.7550980, email: trapani@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Trapani.