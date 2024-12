Alla Stazione di Marsala si prendono più pozzanghere che treni…

Ad accogliere i passeggeri alla Stazione di Marsala sono… le pozzanghere. Un altro disagio per tutti oltre che per i disabili che arrivano in carrozzina ed hanno mille difficoltà, superare l’acqua piovana e il fango che dilagano nelle strade marsalesi e salire in marciapiedi sconnessi con accessi a volte bloccati dalle auto parcheggiate. In particolare dove c’è il capolinea degli autobus, dal limite del marciapiede fino al bordo della strada, per un metro-un metro e mezzo, l’acqua ristagnante è di 5/8 cm. Ben venga la pioggia ma anche strade decorose e un sistema per far defluire le acque che in Città manca in diversi punti.