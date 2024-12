In tarda mattinata, si è verificata una scena drammatica in un bar in zona Strasatti, sulla SS 115, nel comune di Petrosino a confine con Marsala. Pare che un uomo si sia accasciato a terra a causa di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo: è rimasto privo di vita davanti agli altri avventori del locale che hanno chiamato d’urgenza l’ambulanza del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia per i rilevamenti del caso e il medico legale.