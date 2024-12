Siciliacque: rientra l’allarme salmonella in 15 comuni del trapanese

Dopo l’Asp anche Siciliacque lo conferma: rientra l’allarme salmonella in 15 Comuni del trapanese e 3 dell’agrigentino che vengono approvvigionati con l’acqua proveniente dalla diga Garcia. Le analisi di Siciliacque sui campioni d’acqua prelevati in uscita dal potabilizzatore di Sambuca, infatti, hanno dato esito negativo. Lo rende noto l’azienda che subito dopo aver rilevato la presenza dei batteri di salmonella aveva potenziato il trattamento di disinfezione dell’acqua. Acquisiti i risultati delle analisi, Siciliacque ha informato le Asp e le prefetture di Trapani e Agrigento, nonché i Comuni interessati, per i conseguenti provvedimenti.