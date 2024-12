“Busiate” di Giovanni Franco inaugura il Circolo della Stampa di Trapani

L’Assostampa Trapani apre le porte della sua sede, in un locale confiscato a Cosa Nostra, inaugurando il locale Circolo della Stampa, un luogo dove incrementare il dibattito culturale trapanese. E lo fa presentando, in prima nazionale, il volume di Giovanni Franco “Busiate”, venerdì 6 dicembre alle ore 17. Si tratta di un fotoracconto realizzato seguendo i sentieri e le strade territorio della provincia, con le immagini scattate da Franco, giornalista dell’Ansa e apprezzato fotografo, e arricchito dai testi di, in ordine alfabetico, Fabrizio Carrera, Nicola Cristaldi, Mariza D’Anna, Giovanni Isgrò, Gianfranco Marrone e Vito Orlando, saggisti e scrittori che conoscono bene questa realtà territoriale. Il volume è edito dalla casa editrice Libridine, diretta da Francesco Sferlazzo. (220 pagine, 170 foto, 20 euro).

“Percorrere una strada in penombra – scrive Giovanni Franco nella presentazione – e improvvisamente, come se avessero accesso dall’alto, mille fari ritrovarsi immersi nella luce. Alla vista si apre un sipario e in scena appaiono paesaggi, persone, animali, case che si trasformano in attori protagonisti del mio reportage. Ecco la sensazione che provo, quando con la macchina fotografica, arrivo nel Trapanese. Mi immergo in un luogo magico, ricco di storia, di monumenti, di posti che rimandano con la memoria, anche a volte, a fatti di cronaca legati alla mafia o al contrasto alla criminalità. Immagazzino sui file scorci, orizzonti, particolari, donne, uomini, bambini e animali. Una lunga carrellata di colori e contrasti che riaccende nella mente emozioni nascoste”.

All’evento, a ingresso libero, sarà presente anche il segretario regionale di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto. Tra i prossimi appuntamenti del Circolo della Stampa, la presentazione del libro “Nino Culicchia. Una penna rossa, un baffo, tante storie”, a cura di Federica Culicchia e Mariella Domingo, una testimonianza sul collega marsalese prematuramente scomparso