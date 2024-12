A Marsala la pista ciclabile si rifà il colore ma… va via in 48 ore

Quante polemiche e problematiche ha scaturito la pista ciclabile del Lungomare di Marsala? Tante, forse troppe. Non che a Trapani e a Mazara i malcontenti siano stati limitati. Uno dei tanti motivi è indubbiamente quello del colore: una colata rossa ad indicare la zona ciclabile, talvolta divisa dalla sede stradale per i soli mezzi a motore con dei trattini bianchi, altre volte con un cordolo giallo. Ma il colore è già sbiadito. Giorni fa all’incrocio di via Isolato Egadi, al semaforo, l’impresa era a lavoro per ripristinare il colore in un’area alquanto pericolosa per il transito dei veicoli a due ruote come le biciclette. Ma tempo 48 ore e già era tutto scolorito. Quindi ci si chiede: perchè ostinarsi a ripristinare un colore con materiali che evidentemente non sono adatti? E perchè non guardare (anche) il meteo visto che si attendeva pioggia da giorni?