Il marsalese Antonino Scavuzzo argento al Federkombat di Catania￼

Antonino Scavuzzo, secondo classificato al torneo regionale Federkombat, svoltosi a Catania. Il Campionato, prima tappa valida per l’assegnazione del titolo regionale, ha visto la partecipazione di circa 550 atleti provenienti da tutta la Regione, ha visto l’atleta marsalese in forza alla Trinacriabjj, ed allenato dal tecnico Troy Cialona, fermarsi in finale dopo aver disputato un ottimo torneo. Comunque il risultato ha permesso all’atleta di accumulare punti in previsione dei prossimi impegni che vedranno assegnare il titolo a fine stagione.